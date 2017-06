Leticia Sabater explota contra todos sus compañeros de Supervivientes: "Bigote sigue enamorado de su mujer"

Paola sigue por llorona Sin pelos en la lengua. La cantante raja lo más grande después de volver de 'Supervivientes' en una entrevista exclusiva donde no tiene reparos en calificar a sus ‘compis’ de Honduras. ¿Un ejemplo? “Alba es un muerto andante”. ¿Por qué te han echado?

Porque la gente prefiere a los llorones como Paola. Yo soy una mujer valiente y segura de mí misma que dice las cosas a la cara. ¿Cómo te ha sentado que la gente prefiera a Paola?

Sabía que la sinceridad y el arriesgar tienen un precio elevado. Encima, me he comido un marrón innecesario por Paola.



La hez de la polémica ¿Qué marrón?

Yo no fui la autora de la hez. ¿Y por qué lo asumiste?

Porque Iván trató muy mal a Paola. Es un machista. La llamó de todo. Asumí la culpa sólo para que se humillara y le pidiera perdón. Me caen igual de mal los dos. Iván es un fantasma. Sólo habla del dinero que gana. No ha hecho ni el huevo. Sólo restar las semanas que quedan para irse. ¿Quién crees que es el autor entonces?

Creo que es de Iván. Paola no se ha duchado en todo el concurso, pero no creo que sea suya. ¿Y si se confirmara que es de Iván?

Es un cobarde, así que no creo que se confirme.



Decepcionada con Alba ¿Quién crees que va a ganar y quién quieres tú que gane?

Creo que va a ganar Gloria Camila. Está dando juego y está siendo bastante sincera. Ha llorado mucho y eso es un plus. Pero quiero que gane Kiko, después de mí, es el más sincero. ¿Quién es la persona que más te ha decepcionado?

Alba. Es un muerto andante. Había pensado comprármela como mueble para sentarme encima. Me daría vergüenza cobrar eso por lo que ha hecho. ¿A quién te llevas?

A Eliad, a las Mellis y a Kiko y Gloria.



Alba engatusa a los hombres ¿Por qué has dicho que Paola es una cazafortunas?

Es de las que más está engañando al público haciéndose la víctima. Fuera de cámaras me dice si le puedo presentar a directivos, futbolistas... ¿Y Alba, te ha contado algo más Feliciano?

Parece una mosquita muerta. Le conté que Feli y yo habíamos bailado juntos en una discoteca, que somos amigos. Ahora vuelve a estar enamorada...

Sí, está con un ingeniero aeronáutico. A los hombres les engatusa. Su táctica es adularles. Les dice lo bien que hacen todo y los pilla.



Gloria y Kiko ¿Crees que es así o se ha montado un personaje?

Me ha amargado el concurso. Cuando empezó era divertida porque tenía la seguridad de su madre. Es la que realmente merecía la pena. ¿Quién crees que es peor, Alba o su madre?

Es peor la madre. No la puedo ni ver. Su marido ha quedado peor que el de Olvido Hormigos. ¿Crees que Kiko es una mala influencia para Gloria?

Gloria es más insegura que Kiko. Cuando él estaba conmigo no la echaba de menos. Conmigo lo ha pasado mejor que nunca. Es la vez que más feliz lo he visto. Gloria lloraba por él todo el rato y Kiko estaba harto de ella. Ella está mucho más enamorada de él que él de ella.



Madrina de boda ¿Es tan machista como parece?

La culpable es Gloria porque está todo el día picando a su novio, es tremendamente celosa, no le deja explicarse... Kiko es el tío del que me hubiera enamorado en el reality. Me cuidó como si fuera mi novio. Si no estuviera con Gloria, atacarías?

Sí. Saldría con él. Podría ser el hombre de mi vida. ¿Les ves futuro?

El 24 de junio dice que le va a pedir matrimonio. A mí me han pedido que sea la madrina.



Kiko se hartará de Gloria Camila ¿Crees que Gloria Camila es la mujer de su vida? ¿Tienen de verdad futuro?

Kiko me dijo que sí, pero esto les va a pasar factura. Creo que él va a acabar harto de ella y acostándose con otra. ¿Sigues pensando lo mismo después de saber que Gloria también ha despotricado contra ti?

Es muy parecida a mí en la manera de ser. Kiko y ella son jóvenes y me da pena que se hayan envenenado del resto de los concursantes. Son todos unos palmeros. Se protegen entre todos. Creía que tenían más personalidad.



Edmundo, mejor persona de lo que esperaba Gloria Camila también ha hablado mal de ti...

La culpa de eso la tiene Laura Matamoros, que la ha envenenado. Me ha fastidiado que haya hablado mal de mí. ¿Qué te ha parecido Edmundo?

No es nada picaflor. Es mejor persona de lo que yo esperaba. ¿Ha echado mucho de menos a su novia, María Teresa Campos?

No ha llorado nunca por ella. Se lo ha pasado pipa, de hecho. Por la que sí lloró fue por su mujer. Estábamos viendo una puesta de sol y le pregunté si echaba de menos a alguien y me habló de ella. Creo que de María Teresa ni se ha acordado. Sigue enamorado de su mujer.



María Teresa Campos y Edmundo ¿Cómo ves la relación entre María Teresa y Edmundo?

Creo que María Teresa es una compañía a la tercera edad. ¿Cómo crees que hubiese reaccionado Edmundo si le hubiesen contado lo que le pasó a María Teresa? ¿Crees que se hubiera vuelto?

No. Porque se lo estaba pasando como un enano. No ha dicho nada de María Teresa, es como si no existiera.



Laura Matamoros Vemos mucho acercamiento entre Álex y Laura Matamoros, ¿hay algo?

No. Ella está muy enamorada de su novio, Benji. ¿Piensas que le viene bien que su padre la defienda en ‘Sálvame’?

Sí. Laura se hizo famosa por poner a parir a su familia en un reality. Ahora es un conejillo asustado. 'Supervivientes' le está viniendo muy grande.



