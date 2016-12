Lidia Torrent y Yulia Demóss: "Somos amigas y jamás nos pelaríamos por un hombre"

Y: Me encanta que me regalen, pero también disfruto haciendo regalos. A Rusia no voy con las manos vacías.

Y: En Rusia nos los trae el 'Abuelo del Frío', el equivalente a Papá Noel, y su nieta Snegúrochka, que le ayuda a repartir los regalos a los niños la noche del 31 de diciembre. Cuando era pequeña me disfrazaba de ella, así que desde jovencita ya mostraba interés por la interpretación (risas). Este año he pedido trabajo y por supuesto salud y amor.

¡Menudo currículo, Yulia! Sí, y decidí seguir con mi formación académica e interpretativa en Madrid. Después me salió un trabajo, me quedé un poquito más y mira. ¡El tiempo vuela y llevo ya 7 años!

Y: Yo había intervenido en varias películas, cortometrajes y anuncios para televisión. También he sido modelo fotográfica y he cantado en varios coros gospel. Cuando vine a España ya tenía contactos con el país y con el idioma.

Lidia: ''El amor me ha tratado muy bien''

¿Iríais a la tele para encontrar pareja?

L: No sé, pero reconozco el mérito de las citas a ciegas, con cámaras o sin ellas. Yo he vivido encerronas de amigos, y no saber al cien por cien con quién te vas a encontrar me provoca mucha incertidumbre.

Y: ¿Por qué no? Hoy en día cada vez hay mas opciones para conocer a gente y, por probar al menos una vez, no pasa nada. ¡Hay que ser atrevido! Luego si te sale bien, surge el amor y te casas, les puedes enseñar a tus hijos vuestra primera cita y cómo empezó todo (risas).

¿Cómo os ha tratado el amor a ambas?

L: A mí el amor me ha tratado bien. Soy una persona afortunada en ese sentido. A mis 22 años, no puedo tener queja. ¡Y han sido 22 años muy intensos!

Y: No me puedo quejar. He estado con chicos estupendos que me han tratado muy bien.