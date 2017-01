Liz Emiliano sufre un ataque de ansiedad tras su supuesta noche con Mario Casas

Parece que las desgracias no vienen solas, y tampoco para nuestros famosos. La ex gran hermana Liz Emiliano acabó el pasado 16 de enero en las urgencias de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid) con un ataque de ansiedad. ¿Pero qué pasó?

Lo cierto es que sí estuvieron juntos en la misma fiesta de la discoteca madrileña Opium el pasado 11 de enero, pero no todo fue como se contó...

Su amigo, el también ex gran hermano, Iván Madrazo , se apresuró a desmentir la noticia por ella: “Estaban en la discoteca, pero con un grupo muy grande de gente, no solos. Mario se fue antes y ella se quedó allí una o dos horas más” , explicó. Además, desveló que la encontró “muy mal, tirada en un sofá y sin parar de llorar muy nerviosa” cuando fue a buscarla tras haber recibido la llamada de Liz contándole que hasta había sufrido un desmayo de los nervios.

''No le gusta que la consideren infiel''

Madrazo rompe una lanza en favor de su amiga: “Es una buena chica y a ella no le gusta que la consideren infiel. La he visto muy mal de ánimos", contó, y añadió: "El médico lo primero que nos dijo qes que no la dejásemos sola".