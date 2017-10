Loles León habla sobre su pérdida de peso

Todo por salud No está nada mal… Lo he hecho todo tranquilamente, sin grandes prisas ni agobios. Ha sido cambiando a alimentación poco a poco. No lo he hecho por exigencias del guión. De hecho, en Águila Roja por ejemplo, estaba bastante gordita y mira qué bien me fue estarlo. Lo he hecho por sentirme bien, por salud.



Los secretos de su pérdida de peso ¿Cómo te has involucrado en este proyecto?

Me siento muy cerca de este problema. Tengo amigas y familiares que han pasado por este trance tan duro y doloroso. No lo he dudado jamás. Todo esto deja huella. Me llega a lo más hondo.

Con media hora de ejercicio diario se puede prevenir el cáncer. ¿Tú lo practicas a diario?

Yo ando todos los días al menos una hora, incluso a veces más. Lo que no hago es ponerme a hacer running. Y me levanto cada mañana a las 5h para grabar una serie, por eso cuando regreso a casa por la noche estoy destrozada (risas).

¿Cómo cuidas tu alimentación?

La he cambiado mucho en los últimos meses. Me he hecho un estudio y me han quitado una serie de alimentos que no me beneficiaban para nada. Eso me ha permitido adelgazar 17 kilos en unos 10 meses.



Loca con ser 'Menchu' ¿Te haces diagnósticos frecuentes?

De todo. Eso lo he hecho siempre, no solamente ahora. Además, me he hecho una regeneración de vagina con láser en la clínica del doctor Santiago Palacios. ¡También nos tenemos que cuidar por dentro! Yo me lo hago todo, soy una cobaya (risas). ¿Cómo está Menchu?

Estoy loca con mi papel en 'La que se avecina'. ¡Loca! Me gritan Menchuuuu por la calle y yo me giro siempre. ¿Qué le va pasar en esta temporada? No puedo contar nada, me lo tienen prohibido. Ya sabéis que ha puesto un restaurante de menús y que vamos avanzando. Menchu cada semana tiene una idea nueva.



Su relación con Miren Ibarguren ¿Cómo está tu hija Yoli?

Ella ahora es la que corta el bacalao. Yo estoy loca con mi nena, pero no solo en la ficción sino también en la vida real. Miren Ibarguren es un encanto y me llevo de maravilla con ella. Parece mi hija de verdad y nos queremos como madre e hija





¿Qué es lo mejor que le ha pasado? ¿Feliz por seguir en esta serie de éxito?

Es de lo mejor que me ha pasado en mi vida. Además, el método actual de trabajo es muy cómodo a pesar de estos madrugones.



¿Nueva temporada? ¿Estáis ya grabando la nueva temporada?

Aún no hemos empezado. La que se ve actualmente la terminamos de grabar en junio pero para a siguiente aún no tengo ni los guiones.



¿Un Óscar a la vista? Acabas de estrenar el mediometraje "El Mundo entero". ¿Contenta? Estoy feliz con este proyecto. Me voy a Hollywood hoy (por el martes 17 octubre) unos días a promocionarla porque estamos precualificados para los Óscar. Estaré allí hasta el lunes 24 para que los miembros de la Academia la vean y puedan juzgarla.



