Loli Álvarez, estafada, arruinada y a punto de perder su casa

Loli Álvarez ha vuelto a la tele, peor no lo ha hecho llena de alegría como acostumbrada. Esta vez, la humorista tiene un drama personal que ha decidido compartir públicamente, porque no es la única afectada : está en la ruina, y no por su mala cabeza, sino ¡por una estafa!

Con la voz algo entrecortada por los nervios, Loli comenzó contando que, efectivamente, su vida se ha convertido en un drama: "Yo lo único que he hecho es trabajar y hacer reír a la gente" , contaba, pero la vida no le ha pagado con la misma moneda.

Peor los 18.000 euros que pidió ya no son tal: ahroa es mucho más debido a los intereses y por haber puesto su casa como aval, ahora podría perderla: " El dinero que me están exigiendo ahora devolver... estaríamos hablando de 75.000 euros ", apuntaba.

Todo muy turbio

"Si a mí me engañan es porque por medio de todo esto hay un notario, y lo que me dice el notario, yo me lo creo", señalaba. Sin emabrgo, ya desde el principio la situación era algo turbia: "Lo más extraño es que cuando me dan el dinero, era dinero en una bolsa de un supermercado, billetes de 20 euros. Todo", recuerda.