Lolita: "No permito faltas de respeto ni amenazas"

QMD!26/02/2017

Lolita está muy quemada con las opiniones vertidas en las redes sociales acerca de la labor del jurado de ‘Tu cara me suena’. La cantante, a la que se le acusa de favoritismo hacia Lorena Gómez y se le echa en cara las bajas puntuaciones que siempre da a algunos concursantes, ha aprovechado su presencia en las redes sociales para hacer un llamamiento a la calma.

“Permito comentarios pero faltas de respeto y amenazas no. Esto es un concurso, terminara y cada uno volverá a su vida. Buenas noches”, dijo la intérprete de ‘Sarandonga’ a través de su cuenta de Twitter.

“Tú nunca ves a Rosa bien, ¡ya quisieras tu cantar y ser como ella! ¡Envidiosa!” o “Me parece fatal que el jurado diga sus concursantes favoritos. Objetividad. Que para eso sois jurado” han sido algunos de los mensajes críticos vertidos en las redes sociales contra la artista.

Todo este revuelo aparece poco después de que suene con fuerza el nombre de Lolita para sustituir a Bertín Osborne al frente de ‘En la tuya o en la mía’, el programa de entrevista que presentaba el cantante en TVE.

Ante la incompatibilidad de agendas, Lolita no podrá ejercer labores de jurado en ‘Tu cara no me suena todavía’, el nuevo programa surgido a raíz del éxito de ‘Tu cara me suena’ y que contará con la presencia de personas anónimas. De esta manera, Mónica Naranjo sustituirá a la hija de Lola Flores, retomando el puesto que dejó para irse a probar suerte en Telecinco. El jurado lo completarán Àngel Llàcer, Chenoa y Miki Nadal, en sustitución de Carlos Latre.