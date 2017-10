Lorena Edo (GH 14) ¡nos anuncia su boda!

Lorena ¡se nos casa! ¡La felicidad embarga a Lorena Edo! La ex concursante de Gran Hermano 14 está de enhorabuena, y es que su chico ¡le ha pedido matrimonio! Con esta preciosa imagen y una declaración de amor a su novio, Lorena lo ha confesado: "Cuando era pequeña soñaba que mi vida fuera un como un cuento de hadas, como en las películas (una casa preciosa, hijos, perrito, una buena economía... un estado de felicidad absoluta). Más tarde me di cuenta de que la princesa se tenía que quitar la corona, y ponerse con el pico y la pala a luchar... qué ilusa. La vida había que lucharla, y mucho, pero a veces, por un momento, la vida tiene esa magia de transportarte a ese cuento que soñabas cuando eras pequeña, de princesa... y aparece mi príncipe apuesto, con anillo en mano, se arrodilla y me dice: '¿Quieres casarte conmigo?'", comienza diciendo.



La pareja, muy enamorada "No se si seré mamá antes (es mi sueño), dejaremos que fluya, improvisaremos, pero, en cualquier caso, 'sí, quiero.' Estoy comprometida", termina escribiendo. ¡Qué bonito! Su chico, Juanjo, se lo ha currado en los 2 años y medio que llevan de relación (su aniversario es el 5 de abril), y ahora ha visto en Lorena a su compañera de vida, con la que quiere compartir la misma el resto de sus días.



Dos perritos ¡y bebés próximamente! La pareja tiene en común dos perros a los que adoran, un Bichón maltés y un Pinscher llamados Nuvol y Lucas respectivamente, aunque parece que con eso no tienen suficiente, y es que, como ella misma dice, está deseando convertirse en mamá. ¡El reloj biológico se ha puesto en marcha! Lorena está más feliz que nunca, y no sólo por su anuncio de boda: hace tan sólo unas semanas os contábamos que Lorena había perdido nada menos que 60 kilos desde que salió de GH 14, algo que había hecho con mucho esfuerzo.



Ha perdido 60 kilos Con un conjunto 'black&white', Lorena apareció en el programa 'Viva la vida', de Toño Moreno. "He llegado casi a adelgazar 60 kilos en aproximadamente dos años", confesó la exgran hermana, que está muy feliz con su cambio, pero sobre todo por la calidad de salud que ha ganado. "Me quedo con el momento en que Toñi Moreno valoraba mi perdida de peso, y todos mis compañeros desde las gradas, me gritaban "guapa" y mil cosas mas bonitas, me llegó al corazón, os tengo en la retina, gracias a todos!", escribía en sus redes sociales.



Dieta, deporte y mucho esfuerzo: su secreto La joven, que no ha perdido la sonrisa, que caracterizó cuando la conocimos, reconoce que lo más duro es el mantenerse en el peso. Ella combina buena alimentación con ejercicio. "Pues entrenamiento finiquitado. Lo que más me gusta cuando acabo de entrenar es darme unos largos en la piscina. Me dan la vida, y si hay tiempo un poquito de sauna (que dicen que es bueno para la piel, eso dicen", explicaba a sus seguidores junto a esta foto.



