Los famosos no se pierden la entrega de premios Lifestyle

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada también acudió a recoger su premio. Visiblemente más delgada, no quiso hablar con la prensa tras conocerse la nueva relación que mantiene tras su divorcio con Pedro J Ramírez.

Narcís Rebollo fue uno de los principales protagonistas de esta edición de los premios Lifestyle . Sin embargo, la pareja de Eugenia Martínez de Irujo no quiso posar solo en el photocall para no convertirse en el centro de los objetivos, evitando así hablar de Eugenia.

Poty no se moja

No se quiso perder el evento uno de los coreógrafos más famosos de España. Poty, muy amigo de David Bustamante, no quiso en esta ocasión hacer declaraciones sobre la situación de la pareja formada por el cantante y Paula Echevarría. Eso sí, dijo que no asistirá a la comunión de Daniela por ser una celebración familiar.