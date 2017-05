Los hijos fashionistas de Megan Fox y Brian Austin Green

No cabe duda de que los pequeños de Megan Fox y Brian Austin Green son unos terremotos . Por todo ello, la actriz optó por sentarse a descansar después de un día de diversión con los pequeños.

Journey, el benjamín de la familia, se llevó todos los mimitos de sus papá. Y es que a Brian se le caía la baba con su retoño, a quien no soltó en ningún momento,.

Locos por la moda

Es costumbre que las celebrities de Hollywood den rienda suelta a la creatividad de sus pequeños a la hora de elegir qué ponerse. Y prueba de ello es Megan Fox y Brian Austin Green, que claramente dejaron a sus hijos la tarea de elegir look. Y si no, ¿cómo se explica el vestido/túnica de Bodhi y el look en rosa chicle de Noah?