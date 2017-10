Los momentazos de la primera gala de 'OT'

Entre éxitos actuales, también pudimos escuchar alguna que otro clásico, como la canción 'Georgia On My Mind'. El tema de Ray Charles fue interpretado por Alfred, un joven que sorprendió en mitad de su actuación al arrancarse a tocar el trombón.

Rosa López, madrina de la primera gala

En una gala que apelaba directamente a la nostalgia, no podía faltar la presencia de Rosa López, la recordada y querida ganadora de la primera edición. La cantante interpretó su nueva single, 'Ahora sé quién soy', y se dirigió a la nueva hornada de concursantes.

"No soy nadie para dar un consejo porque día a día voy experimentando cosas nuevas. Que no perdáis la esencia, no os desviéis. Si hay un gran éxito o si no lo hay, tenéis que mantener los valores. El mayor éxito que uno tiene es nuestro interior" explicó.