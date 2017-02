Los momentazos de los Oscar

'Moonlight' ha ganado el Oscar a la mejor película tras un error histórico de la Academia de Hollywood que había otorgado en principio el premio a 'La la land'. Los responsables en dar el premio, Warren Beatty y Faye Dunaway, no llevaban gafas y han leído mal el título de la película ganador a .

“Leí la tarjea y pensé que era muy extraño porque decía Emma Stone por ‘La la land’ . Y pensé que tal vez había algún problema de impresión… Por eso me tomé tanto tiempo en mirar a Faye y a vosotros. No estaba intentando ser gracioso ”, ha afirmado Beatty, que sigue esperando que le aclaren lo sucedido.

Recordemos que Lagerfeld explicó a una publicación de moda que mientras diseñaba el vestido para la actriz, los representantes de Streep le llamaron para decirle que "no sigas con el vestido porque hemos encontrado a alguien que nos pagará".

“ Karl Lagerfeld, un famoso diseñador, me ha difamado, al igual que a mi estilista ”, fueron algunas de las palabras con las que Streep mostraba su enfado hacia el modisto.

La actriz, que finalmente no vistió de Lagerfeld, ha pedido al diseñador que se disculpe por haber mentido al afirmar que ella pidió dinero por llevar un vestido.

El maravilloso Givencgy que eligió Emma Stone para su noche más importante no dejaba ver un pequeño detalle que la actriz llevaba puesto debajo de uno de los tirantes .

La trágica historia de Viola Davis

La ganadora del Oscar por ‘Fences’, Viola Davis, se ha convertido en una de las grandes triunfadoras de la noche, ya que no sólo ha demostrado ser una de las mejores actrices del año, sino que se ha convertido en el símbolo de la superación personal al hacerse pública su trágica historia.

Tras ganar el Oscar han sido muchos los medios que han recordado que Viola llegó a pasar hambre. “He robado comida, he asaltado cubos de basura con gusanos para alimentarme. Me hice amiga de gente que comía tres veces al día para poder comer y sacrifiqué mi infancia por comida, creciendo como una gran vergüenza”, confesó la actriz en el pasado.