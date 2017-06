Lucía Galán, de Pimpinela: ''Tuve un romance con Maradona''

Lucía ha querido añadir que muchas veces llamó a su madre con miedo de que algo pudiera haber pasado. "Papá tenía esas dos facetas, cuando bebía no lo podía controlar", añadió. "Lo que él hacía era hablar muy fuerte. Eran situaciones un poco complicadas para unos niños como nosotros".

Problemas que hicieron peligrar el dúo musical

Su relación profesional ha vivido sus más y sus menos, llegando casi a terminar con el dúo en 1997. "No fue una pelea. Cuando Lucía se casó y tuvo hijos, a mí me costó mucho aceptar el cambio. Yo estaba en otra onda y no lograba entenderla", afirmó Joaquín.

Además, el miembro masculino del grupo ha reconocido que la vorágine laboral ha afectado a sus relaciones de pareja. "El boom de Pimpinela fue muy rápido. Estábamos siempre de viajes. La distancia es muy difícil de llevar", apuntó, después de haber pasado por tres matrimonios.