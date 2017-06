Lucía Pariente: "Mi marido está a gustísimo si no estamos"

''Somos gente muy divertida'' La madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente, vistió 'El programa de Ana Rosa', donde habló de su hija, de los 'ex' de la modelo y de su marido. Si en su reciente paso por 'Supervivientes' fue de bronca a gresca "y tiro porque me toca", sobre todo por y con su hija, en esta ocasión se mostró más tranquila, e incluso afirmó que su casa es un remanso de paz. "Nos lo pasamos muy bien... somos gente muy divertida", apuntaba.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Si no estamos, mi marido está a gustísimo'' Una de las perlas que soltó la madre de Alba al poco de 'aterrizar' en el plató fue que que su marido disfruta cuando ellas no están en casa, como cuando se marcharon a 'Supervivientes': "si no estamos, él está a gustísimo porque, como todo hombre, hace lo que le parece: se pone más fútbol, se pone mas cosas en la tele que nosotras no se lo permitimos porque somos más de este tipo de programas (magazines)...".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Carlos Carrillo sigue sin querer salir en televisión Sobre su regreso a casa con su esposo -a quien parece no importarle la soledad- contrasta que Lucía dijera a continuación que su marido, Carlos Carrillo, "está bastante más tranquilo desde que he vuelto". Por otro lado, dejó claro que él no quiere saber nada de la popularidad de la que ellas gozan: "no quiere verse involucrado en todo esto, no quiere y no quiere... ".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Yo no me meto en la vida de mi hija para nada'' Lucía también habló de la relación que mantiene con su hija, tan llena de amor como de enfrentamientos como vimos en 'Supervivientes', y se defendía: "Yo no me meto en la vida de mi hija para nada, sólo que cuando me pide un consejo yo se lo doy...".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Cada una hace su vida Sobre si se ha metido o no en los amores de Alba Carrillo y de cómo le ha tratado la vida a la modelo en el aspecto sentimental, Pariente sentenció : "Mi hija es una persona mayor. Salvo que pida un respaldo o un consejo ella vive libremente, jamás se le ha dicho por dónde ni cómo tirar. Si cuando nos ha pedido opinión hubiese hecho caso de la respuesta, no habría habido ni barros ni lodos...".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

No quiere ni oír hablar de Feliciano Lucía también hablaba de las exparejas de su hija, Feliciano López y Fonsi Nieto. Del tenista, a quien no mencionaba directamente, señalaba: "es una historia pasada porque desde que mi hija está divorciada hay cosas que ya para mi no existen".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Lo más importante para ella: su nieto Lucas En cuanto al Dj. y exmotociclista Fonsi Nieto, padre de su nieto Lucas, afirmaba: "Pienso que es una bella persona, que tiene momentos puntuales como todos... pero a mi lo que me interesa y nada más es que los ojos que yo miro (los de Lucas) estén felices, y mientras que estén felices a mi me vale todo. En cuanto los ojos, por lo que sea, estén distorsionados, a mí me salta...", avisaba.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia