Luisana Lopilato habla sobre la enfermedad de su hijo

La pareja formada por Michael Bublé y Luisana Lopilato ha vivido en los últimos tiempos una de las peores situaciones a la que unos padres pueden hacer frente. A finales de 2016 el cantante y su mujer anunciaron que su hijo Noah, de tan solo 3 años, tenía cáncer de hígado, por lo que el artista y su pareja abandonaron sus compromisos profesionales para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado del pequeño.

"Después de hacer el ultrasonido, me dijeron que encontraron algo en su vientre", recordó Luisana en una entrevista para el programa argentino de Susana Giménez, donde abordó el tema de la enfermedad de su hijo y de su satisfactoria recuperación. "Para cualquier padre es devastador”, indicó la estrella argentina, que acabó sincerándose con su compatriota sobre cómo pudo sobrellevar la carga.

Y es que la que fuera protagonista de ‘Rebelde Way’ es una mujer de fe y su confianza en Dios le ha ayudado mucho en este largo proceso. "No había semana que no me iba a la Iglesia y me ponía a orar, y le pedía por favor... Dame fuerzas para seguir adelante", aseguró visiblemente emocionada.

"Vivimos pegados a Noah los siete meses de tratamiento. Lo más importante es tener fe en que vas a salir. Hasta el día de hoy, cada noche le pido a Dios que nos siga ayudando", añadió.

También la fuerza que ha recibido de su familia y su marido ha sido una de las grandes aliadas durante los meses de incertidumbre, en los que asegura que Bublé y sus dos hijos dormían todas las noches juntos y que no se han separado en ningún momento.

Pese a la preocupación, los médicos estaban muy esperanzados con la pronta recuperación de Noah, que recibió tratamiento desde que le diagnosticaron la enfermedad en una prestigiosa clínica de Estados Unidos. Según informó el periódico 'The Mirror', los informes médicos apuntaban a que Noah tiene un 90% de posibilidades de curarse del tumor, y por lo visto, así ha sido.