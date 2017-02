Así fue la luna de miel caribeña de Paz Padilla y Juan Vidal

No puede ser más feliz junto a su marido

Después de casarse en India en el mes de junio de 2016, Paz y Antonio celebraron otro enlace el pasado 8 de octubre en la playa de Zahara de los Atunes, Cádiz, tierra de los novios.

Paz conoció a su marido cuando iban al instituto. Estuvieron juntos casi tres lustros, pero la vida les separó cuando ella empezó en la televisión. Se casaron, tuvieron una hija cada uno y 20 años después se volvieron a reencontrar. "Yo ya no me separo de él. Sé que Antonio va a estar conmigo toda la vida. Es una sensación de protección que no he tenido en años", confesó en una entrevista reciente.