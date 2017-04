Lydia Lozano, adiós a sus mechas rubias

“ Le rejuvenece, porque yo siempre he dicho que se viste y le hace mayor la ropa. Lydia puede sacarse mucho más partido del que se le saca, tiene un look muy clásico”, dijo Ximénez. Por su parte, Matamoros señaló: “ Creo que no va a aguantar mucho este look. Ella se gusta más como una señora de misa de doce” .

Un look muy rompedor

Lydia Lozano ha aparecido sobre la pasarela con una camisa a rayas estilo navy, que dejaba al descubierto todos sus encantos, una falda de cuero a la altura de las rodillas y unas sandalias negras con hebillas. Con respecto a su cabello, la periodista decía adiós a su melena rubia con mechas para convertirse en una morena peinada con tupé.

"Me encanta porque me recuerda un poco a los años cincuenta del cine. El pelo yo veo que endurece mucho mi imagen. El look me parece que si no hubiera sido por ti no me lo hubiera puesto y que... ¿puedo venir una vez cada tres meses?", se preguntó la colaboradora en el plató.