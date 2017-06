Lydia Lozano se convierte en 'La chiquita piconera'

QMD!01/06/2017

Ya nos hemos acostumbrado a ver a los colaboradores de 'Sálvame' hechos un cuadro. La nueva sección de programa nos ha regalado momentazos como ver a Mila Ximénez caracterizada como la infanta Margarita de Austria, a Belén Esteban como una creación de Picasso y a Chelo García-Cortés convertida en La maja vestida.

Esta vez ha sido el turno de Lydia Lozano que ha pasado de su melena rubia cardada a un moño de color castaño, y se ha convertido en 'La chiquita piconera', obra de Julio Romero de Torres.La colaboradora se ha tomado mejor que sus compañeras Mila o María Patiño esta caracterización y se ha metido completamente en el papel.

Lydia ha sacado su lado más sexy enseñando pierna y mirando fijamente, en este caso, a cámara, igual que la mujer del cuadro. Como es habitual, Kiko Hernández le ha lanzado un "dardito" a su compañera diciendo: "No, Lydia. Así no. Con esa postura no". Pero la nueva 'chiquita piconera' se ha mantenido fría como el hielo y no ha cambiado su expresión. ¡Qué contención!

Este óleo es el más conocido del artista cordobés y está expuesto en el museo que lleva su nombre en la ciudad cordobesa.