Lydia Lozano y Kiko Hernández: las claves para entender su distanciamiento

El pasado marzo, Lydia concedió una entrevista a Carlota Corredera en 'Sálvame' donde acabó explotando: "Se habló de que una persona a la que yo le conté lo de Kiko lo había filtrado a un programa, pero yo lo aclaré todo con Kiko Hernández en un camerino, y ahora se vuelve a reabrir todo, y me duele ".

Mila Ximénez tampoco la aguanta

Sin embargo, para Mila Ximénez, que va a tope con Kiko Hernández, cargó contra Lydia porque, para ambos, ella fue quien lo filtró, mientras Mila añadió que era "mala compañera": "Para mí, el nombre de la persona que lo filtró es Lydia Lozano. Eres una tramposa y una mala compañera", dijo, además de confesar por qué ya no la aguantaba: "A mí me diste caña cuando me fui a 'Supervivientes', y por eso digo lo de 'mala compañera'".