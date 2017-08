Maite Galdeano la lía parda tras el atentado de Barcelona

La polémica persigue a Maite Galdeano

El último ataque yihadista sufrido en Barcelona este 17 de agosto ha levantado una ola de sentimientos, emociones y solidaridad no vista desde el atentado del 11-M en 2004 en Madrid. Sin embargo, y a pesar de que terrorismo e islam no tienen nada que ver el uno con el otro, numerosas personas, sobre todo a través de las redes sociales, se han levantado contra todo lo relacionado con el mundo musulmán, despreciando todo lo referente con ellos, e incluso, en una ola de racismo, han pedido que se expulse a todos de España.

Aunque, por suerte, ese no es el sentimiento general, llama la atención que a unos comentarios así se sumen los de un personaje público, y es que la última en ser desafortunada con sus palabras no ha sido otra que la ex gran hermana Maite Galdeano.