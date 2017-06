Malena Gracia pasa por 'Cámbiame' ¡y acaba como la Sirenita!

Malena Gracia llegó para pedir una cambio total La actriz y cantante Malena Gracia abrió su corazón en la pasarela de 'Cámbiame' en cuanto pisó el plató del programa. Dispuesta a 'dejarse hacer' y a darlo todo por conseguir un cambio de estilo y hasta de vida, confesó estaba harta de su imagen: "Ya no soy la chica playboy que era antes. No quiero que me encasillen. Ya no quiero llamar la atención, estoy en otro proceso de mi vida, quiero ser más elegante".



Quiere deshacerse de su antigua imagen “Creo que en este país no se me ha dado el lugar que yo me merezco como actriz ni como cantante”, confesó antes de recordar que acaba de sacar un nuevo single, 'Quiero más', con el que pretende quitarse esa imagen de eterna joven sexy a sus 47 años.



Una sufridora Sin embargo, también hubo tiempo para las lágrimas: "Me han pasado muchas cosas fuertes en este momento que me emocionan mucho... y necesito este cambio", dijo antes de recordar la muerte de su madre y echarse a llorar.



Malena no es realmente como nos ha vendido Su hermana Olga tampcoo quiso perderse el cambio de Malena, y de hecho confesó cuando Carlota Corredera le preguntó: "Se ha creado una imagen muy frívola de mi hermana y es una persona muy entrañable, muy hogareña, siempre está ayudando a todo el mundo, siempre está feliz".



Pelayo, el afortunado que se quedó con el cambio Pelayo fue el que más se conmovió con la historia de Malena, cuyo nombre real es Almudena, y decidió sería él quien le haría el cambio.



Poca suerte también en el amor Además de todos sus problemas profesionales y familiares, Malena le confesó a Pelayo que tampoco en el amor ha tenido suerte, ya que, según ella, siempre se enamora de quien no debe.



Reapareció así de guapa Con el cambio ya hecho, Malena borró de su rostro las lágrimas de tristeza para sustituirlas por la de emoción y alegría incluso antes de verse en el espejo. Para la ocasión, Pelayo escogió un mono de 'Etxart&Panno' con estampado de inspiración naïf, un bolso joya cuajado de strass y unos zapatos verdes de satén. Un look coronado por un collar de piedras rosas y lo más llamativo: una nueva melena pelirroja al más puro estilo 'Sirenita' que reemplazaba su pelo rubio.



''Todo te quedaba bien'' Pelayo, emocionado con su cambio porque admira a Malena, quiso ser muy claro: "Este cambio 'renacentista' ha sido difícil de conseguir porque en Etxart&Panno, la tienda a la que fuimos, te quedaba todo bien, y realmente yo tiraba a enseñar más que a taparte, pero también quería mostrar que hay gente a la que se le da bien enseñar y a otra taparse, pero a ti te quedan bien las dos. Tú me pediste esto, una imagen renovada, y espero que te gustes".



Encantados con el cambio Por su parte, Juan Avellaneda fue muy conciso y breve: "Me encanta el color, me encanta la silueta... Todo, de verdad".



