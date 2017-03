Manel Navarro: "No gané de la forma que me hubiese gustado"

"La gente que dice cosas malas siempre hace mucho ruido". Sin embargo, no ha dudado en afirmar que "ha habido muchos más comentarios buenos que malos y yo me queso con eso".

Su elección, con un tinte polémico y rumores de tongo, hizo que sus primeros días como representante no fueran los más felices.

En cuanto a su relación con el locutor de radio Xavi Martínez, que formó parte del jurado y se vio implicado en la gran polémica suscitada con los votos de su equipo, explica que últimamente no ha tenido oportunidad de verlo, "pero sí nos hemos enviado algún mensaje".

Dani Martínez y Florentino Fernández no dudaron en llamar al locutor, que definió una vez más a Manel como "un artistazo" .

Otra forma de ganar

El representante español había concedido una entrevista días antes a 'EFE' en la que no ha dudado en exponer: "La polémica ha conseguido que se hable mucho de Eurovisión, aunque no diré que haya sido algo bueno".

De hecho, señala: "Para mí no fue un momento muy fácil. No gané de la forma que me hubiese gustado, sentía mucha impotencia y tensión delante de mis padres y de mis amigos, que habían viajado desde Barcelona para estar conmigo".