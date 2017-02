Manel Navarro, el 'eurodrama' se cierne sobre Eurovisión 2017

Sin embargo, el público no tendría la última palabra. Tal vez dudando del criterio crítico de la audiencia, TVE escogió a tres ‘expertos’ en el ámbito musical para que hiciera las veces de jurado y su voto supusiera el 50% de la decisión final, teniendo la potestad de imponer su criterio en caso de empate.

Las acusaciones de tongo no se hicieron esperar, y la gala terminó de forma abrupta y con el ambiente muy caldeado. Durante los minutos que la organización se encargaba de buscar una guitarra para que Manel pudiera repetir su actuación, el joven no pudo ‘reprimir’ su descontento ante la pitada general y decidió hacer un corte de mangas a los presentes.

Y al parecer, la cosa no acabó ahí. Gema Hurtado, locutora de LOS40 y compañera de programa de Xavi Martínez, denunció a través de las redes sociales una supuesta agresión vivida por el miembro del jurado a su salida del especial televisivo.

¿Favoritismo hacia Manel?

Desde que se anunciaran los miembros del jurado, los eurofans no estaban conformes con la elección de Xavi Martínez al poner en duda su neutralidad. Y es que la emisora para la que trabaja ha apoyado efusivamente la candidatura de Manel Navarro, amigo del presentador, relegando a un segundo plano al resto de sus compañeros.

Estas sospechas se confirmaron después de que Martínez diera su máxima puntuación al intérprete de ‘Do it For Your Lover’ y la mínima a Mirela, la gran favorita en las encuestas previas.