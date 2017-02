Manel Navarro: "Nunca se me ha pasado renunciar a ir a Eurovisión"

QMD!25/02/2017

Desde que se anunció que Manel Navarro va a representar a España en el Festival de Eurovisión 2017 no se ha dejado de hablar del supuesto amaño por parte de los miembros del jurado para su elección. Esta polémica, bautizada con el nombre de ‘eurotongo’, ha hecho correr ríos de tinta, llegando incluso a exigir algunas voces la dimisión de los encargados de TVE que organizan el festival y la necesidad de impugnar el resultado.

Manel Navarro, ajeno a la polémica y con muchas ganas de demostrar su talento y hacer llegar su canción a Europa, ha visitado el plató de ‘Qué tiempo tan feliz’ para hablar con María Teresa Campos sobre la polémica. Tras interpretar en directo su canción, ‘Do It for Your Lover’, el cantante se ha sincerado sobre su actual estado de ánimo.

"Voy cómodo a Eurovisión, a pesar de la polémica", ha confesado en el espacio de Telecinco. Eso sí, ha querido dejar muy claro que no está por la labor de dejar pasar la oportunidad de representar a nuestro país en Kiev pese a las dudas sobre la manipulación del resultado final. "Nunca se me ha pasado renunciar a ir a Eurovisión", apunta.

Cuando se anunció su pase de oro a Kiev, muchos de los presentes comenzaron a abuchear al artista, momento que aprovechó el joven para hacerles una peineta, una reacción espontánea que ha sido muy criticada por los medios. "Ya pedí perdón por el gesto, pero quiero aclarar que no era para España ni para los eurofans", ha asegurado.

El origen de la polémica comenzó durante la emisión de ‘Objetivo Eurovisión’, gala emitida por TVE española con la que se quería escoger al represente de España en el famoso certamen musical. Dos de los tres miembros del jurado otorgaron la máxima puntuación a Manel y la menor de todas a su mayor contricante, Mirela.

Aunque el público con sus votos decidió que fuera la cantante madrileña la vencedora de la gala, empató en puntos con Manel. A diferencia de otros procesos de selección para escoger al representante en Eurovisión, TVE decidió que este año en caso de empate el derecho de escoger al ganador recaería en el jurado, que dio la victoria al joven madrileño.

Asunto espinoso cuando después de la gala se ha demostrado que Xavi Martínez, el miembro más polémico del jurado y locutor de Los 40, mantiene una relación cercana con el cantante y había asegurado en su programa radiofónico que haría todo lo posible para lanzar al estrellato al joven cantante.