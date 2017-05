Manel Navarro pide perdón por su gallo

Pide perdón

Después de haberse quedado en último lugar en Eurovisión el pasado sábado, Manel ha querido disculparse por su actuación en Eurovisión. "Os pido perdón si os he decepcionado. Os aseguro que más me he decepcionado a mí mismo no dando en el momento más importante de mi carrera una nota que tenía controlada. Ahora toca seguir mi camino y continuar trabajando duro por mi carrera musical. Espero que muchos de vosotros estéis ahí. Se os quiere", afirmaba el cantante.