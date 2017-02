Manel Navarro da marcha atrás: "Me arrepiento del corte de mangas"

"No iba para España ni para el público eurofan, sino para una parte del público. Es que durante tres minutos me vi acorralado. Luego lo pase supermal. Pero lo pasado, pasado está" , añadió el artista.

Polémica también por la canción

El joven, de sólo 20 años, prefiere no hablar más del tema y sigue defendiendo su canción, "Do it for your lover", pese a que la Real Academia de la Lengua (RAE) haya criticado que parte de la letra sea en inglés.

"El tema es íntegramente en español, sólo hay una frase en inglés, que es la que se repite. La escribí antes de que se decidiera que era la que presentaba para el certamen", explicó.