Manolo Medina rompe a llorar por las palabras de Ángel Garó

QMD!25/11/2017

Después de que el humorista Manolo Medina fuera acusado de querer comercializar con fotos de Chiquito de la Calzada en el hospital y que la familia del humorista criticara su presencia en el funeral, Ángel Garó ha decidido salir en defensa de Medina.

Medina, que se encontraba en el programa 'Viva la vida', no ha podido contener la emoción al escuchar a su amigo defenderle. "Me parece tan ridículo... El pudor y la moral no existen, la gente deja caer cosas y después tienes tú que desmentirlas. Se hace mucho daño a personas con tanta sensibilidad", sentenció Ángel Garó.

El humorista no dudó en apoyar a Medina. "Decir que la catadura moral de Manolo es intachable, se le quiere mucho y es un gran artista", concluyó.

Medina, por su parte, aclaró que el rumor de las fotos de Chiquito en el hospital es falsoporque "yo no me he quedado nunca solo con Chiquito en el hospital y ni siquiera estaba allí cuando él murió".

Recordemos que todo se originó cuando Pilar Sánchez, cómica y amiga de Chiquito, acusó a Manolo Molina de aprovecharse de la muerte de Chiquito para hacerse famoso. "En el funeral de Chiquito he visto lo más rastrero que podía pensar... Por tu falta de moral te aborrezco", sentenció Pilar.