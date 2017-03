Manu Tenorio: "Mi hijo es terco como su madre"

Muy solidario

Manu Tenorio y Margarita Vargas apadrinaron la iniciativa de las camisetas que ha diseñado The Extreme Collection para la Fundación Querer y su proyecto "El cole de Cecilia y Pepe".

Eres muy solidario.

Es un orgullo poder participar en causas como ésta. Soy padre y me siento muy sensibilizado con todo lo relacionado con el mundo infantil.

¿Quieres aumentar la familia?

De momento estoy muy volcado en mi hijo, que es fantástico, cariñoso y dócil, pero tiene sus puntos de rebeldía que tenemos que corregir. Paso mucho tiempo con él.

¿Tu hijo, ha salido a ti?

Es tan terco como su madre. Mi mujer no es demasiado fácil de llevar. De todas formas, nunca me han gustado las chicas fáciles, porque no me aportan nada, y no te ayudan a crecer como persona.