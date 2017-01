Además, dispuesto a aclarar todo lo sucedido, Álex ha querido quitarle hiero al asunto a pesar de su gravedad. " Gracias por los mensajes de apoyo, ahora a descansar unos días y a tope de nuevo. Pero que no cunda el pánico, que estoy bien; no fue una paliza sino un vasazo, todo ya está en el proceso que debe y, una vez más, gracias por vuestras palabras. Pero a un servidor aún le queda mucha guerra que dar ", escribía Casademunt..

"Es una locura, porque he escuchado que han sido unos 20 puntos en la cara. He hablado con él y está bien. Me ha contado que ha sido inesperado, bruto y sin justificación. Es increíble que haya energúmenos de ese tipo . Pero lo importante es que está bien y se va a recuperar sin problemas", afirmó para tranquilidad de los fans del cantante.

"He hablado con él, está tranquilo, recuperándose, ha sido algo muy fortuito y que no tuvo tiempo para defenderse. Sé que está bien pero creo que es un hecho dramático, sobre todo por la forma ", escribía Vero.

Malos momentos muy recientes

Sin embargo, en lo personal, Álex atravesó un durísimo momento hace apenas un par de meses: una de sus mejores amigas, Adriana, falleció, por lo que quiso descargar sus sentimientos en las redes sociales.

"Supongo que admiraba tu forma de vivir la vida , como le sonreías a cada segundo ,como te enfrentabas a cualquier adversidad con esa luz que desprendías ... supongo que estoy enfadado con el mundo .. porque las personas más mágicas son las que se tienen que marchar? .. porque tú? Porque ahora ? No le encuentro la respuesta adecuada a tantas preguntas , pero imagino que tenías que hacer otras cosas en otro lugar , seguramente ayudar a los demás , que es siempre lo que hacías , hoy escribo esto mirando tu foto con lágrimas en la cara .. pero con la certeza de que siempre estarás en nuestras vidas , siempre sentiré como velas por mi y por los tuyos . Adriana , mi Adriana , no sabes la rabia que siento, y solo me calma el volver a mirarte, ahora en fotografía por desgracia ... descansa en paz mi niña .. siempre te recordaré con esa sonrisa , con esa voz fina y dulce que te hacía sentir mejor al oírla , de tu perfume que jamás cambiaste .. de tantas cosas ... en definitiva , siempre me acordaré de ti mi niña .. te quiero , descansa", señalaba emocionado.