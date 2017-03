Manuel Benítez 'El Cordobés': "Mis hijos tienen sangre torera"

Un encuentro histórico

Una de las cuestiones sobre las que Manuel Benítez ‘El Cordobés’ no ha querido pronunciarse es sobre si asistirá o no a la corrida de sus hijos. “Eso no lo puedo decir”, ha sentenciado.

Recordemos que sus hijos se verán las caras por primera vez en un coso taurino el próximo 11 de marzo en Morón de la Frontera, un día histórico para ambos, y también para su padre que está encantado: "Para mí es un orgullo muy grande. Me parece estupendo, son matadores los dos, son buenas personas".