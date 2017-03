Manuel Carrasco, muy ilusionado con su próxima paternidad: "Va a ser muy bonito"

''Mi colonia da buen rollo'' Manuel Carrasco está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto profesional como personal. Su álbum 'Bailar el viento' ha sido un éxito dentro y fuera de nuestras fronteras, en unos meses se convertirá en padre de una niña por primera vez junto a su pareja Almudena Navalón y acaba de lanzar al mercado su primera fragancia, 'Libre'. Hoy presentas 'Libre', tu primera fragancia ¿Cómo la definirías? Bueno, tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Es lo que he intentado en todo momento, que me sintiera a gusto con el perfume, con la imagen del perfume, con lo que podía lo que pudiera transmitir, ¿no? Y creo que desde el nombre hasta todo lo que transmite tiene que ver conmigo, así que estoy muy contento. Es un perfume muy muy fresco. Creo que a la gente le va a gustar. A mí me gusta, por lo menos. Y que da un punto de buen rollo.

''Soy un tipo apasionado'' ¿Qué importancia tiene para ti un aroma? ¿Cuál es tu aroma favorito? Bueno, hay muchos aromas: el del mar, por ejemplo, es uno de los aromas que más me gustan. Es olerlo y sentir un montón de cosas: irme a mi infancia, a miles de recuerdos. ¿Cómo es Manuel Carrasco? ¿Cómo te definirías? Yo creo que soy un tipo apasionado, entregado, un tío al que le gusta hacer música, que le gusta poner lo mejor en cada cosa. Soy muy positivo, eso sí que lo soy también, y creo que soy buena gente. Yo creo que he dicho bastantes cosas ya, ¿no?

''Intento ser lo más libre posible'' ¿Cómo, dónde y con quién se siente Manuel Carrasco 'Libre'? Pues intento ser lo más libre posible, y mira que es súper complicado. Por eso creo que el nombre del perfume está muy bien. Creo que es una palabra que he utilizado en infinitas canciones y es una de las palabras preferidas del diccionario para mí. E intento ser lo más libre posible porque creo que así es como se es más feliz. No hace mucho que acabaste la gira de 'Bailar el viento', una gira que ha arrasado… En la gira ha habido un punto y aparte. He acabado en el 2016, pero voy a seguir un poco en el 2017. He acabado con la gira en España, voy a hacer unos cuantos conciertos más, yendo a muchas ciudades que no he visitado, que se han quedado ahí y luego, a partir, del verano es cuando me voy a América. Voy a hacer como quince países.

''Suelo ser muy niñero'' Hiciste una canción muy especial, 'Desde aquí del otro lado', anunciando que ibas a ser padre. ¿Cómo viviste el momento en que supiste que ibas a ser padre por primera vez? Pues imagínate, muy emocionado. Es algo que siempre había tenido en la mente, es algo que tenía ganas de vivir y ya estoy en ello. Estoy que me queda poquito, como aquel que dice. Estoy muy feliz por vivir ese día a día y por vivir esa experiencia que seguro que me va a marcar mi vida. ¿Cómo te ves cómo padre? ¿Eres muy niñero? Suelo ser muy niñero y creo que se me dan bien los niños desde siempre. Así que con la mía pues va a ser igual. Madre mía es que estas cosas a veces ni me las imagino, ¿verdad? Pero sí, va ser muy bonito.

''Me llevaré a mi hija a los conciertos'' Y durante el embarazo, ¿le has ido cantando? Alguna vez que otra sí. Pero sí, yo soy de cantar y le cantaré luego cuando nazca y todo lo demás. La llevaré a los conciertos y vivirá conmigo todo esto tan bonito que me pasa. Anunciasteis que el bebé que esperáis es una niña. ¿Ya habéis escogido nombre? Pues estamos pensando todavía los nombres. No es tan fácil, ¿eh? Hay miles y miles de nombres y estamos en ello. Ya os enteraréis, aún no lo sabemos. Lo único que quiero es que venga bien, que es lo más importante.

''No tenemos en mente casarnos'' ¿Pensáis más en un nombre más clásico o más original? Pues no lo sé, sinceramente. No te puede decir en qué punto estamos, porque estamos valorando diferentes nombres clásicos y no clásicos. Los clásicos me gustan, la verdad, pero ya veremos, es que no lo sé. Y Almudena, ¿qué tal se encuentra? Muy bien, lo está llevando genial, todo dentro de la normalidad y súper contentos por ello porque es lo que queremos, que salga todo bien y que no haya ningún contratiempo, así que estamos muy contentos. Ahora que vais a ser padres, ¿os planteáis dar el paso de pasar por el altar? Pues no lo tenemos en mente eso mismo ahora, creo que vamos a darle prioridad a este momento y ya veremos con el tiempo.

''Mis compañeros de 'La Voz' me aconsejan'' Compañeros tuyos de 'La Voz' como Alejandro Sanz o Melendi tienen ya experiencia como padres. ¿Te han dado algún consejo de cara a tu futura paternidad? No, lo que me han dicho es que los llame para cualquier cosa. Y ya les he dicho que sí, que les voy a llamar. También le han dicho a Almudena: "Te llamaremos a ti porque ya sabemos que este…" Pero sí, van a ser buenos indicadores para que me llamen porque tienen experiencia.