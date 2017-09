Manuel Cortés: “Ya no me afecta lo que mi padre opine de mí”

Su primer disco El fútbol perdió un buen fichaje (es sevillista y le gustaba la portería), pero la música ha ganado una gran voz. Hijo mayor de Raquel Bollo y Antonio Cortés Pantoja, Chiquetete, ha clonado la belleza materna y la fuerza flamenca de su padre. Prudente, coqueto, serio (que no tímido), buen conversador, humilde pero seguro de sí mismo, este cantante busca el éxito en el arte tratando de torear un pasado nada sencillo: un progenitor acusado de malos tratos con el que no se habla. Tu primer disco, ‘Algo de mí’, ¿qué tiene de ‘guapo’? Aunque ya tenía dos singles, este trabajo es íntegramente nuevo (Concert Music). Lo que tiene de privilegio es contar con artistas como Miguel Poveda, María Toledo, Macarines, Josemi Carmona... Gente que ha estado siempre en la élite y me da su apoyo.



Compositor Llevas tatuados unos versos tuyos. ¿Compones? En este disco no, pero voy haciendo cosas y en el siguiente meteré mis temas. Cantabas siendo crío. Cantaba ya con siete años, pero entonces yo era un chico normal, con sus amigos, su fútbol... Me encantaba ser portero, seguía al Sevilla porque soy sevillista hasta la muerte. Pero cuando empezaba un partido y lo terminaba siempre estaba cantando. Ya entonces empecé a avisar: “Oye que esto que veis es lo que quiero hacer...”



El disgusto inicial de su madre ¿Y en el colegio? Decían los profesores que yo era un tipo listo. El director del colegio, donde habían estado mi madre y mis tíos también de pequeños, me preguntaba: “¿Por qué te aprendes una canción a la primera y lo demás no se te queda?” Y tu madre, ¿qué opina? Se llevó un disgusto porque no quería que me dedicara a esto. Me decía: “¿Pero no ves cuál es mi vida?” Porque, en cierto modo, su vida se parece a la del artista. Es verdad que ahora lo va entendiendo.



Las comparaciones con su padre ¿En quién te miras tú para buscar la senda del éxito? De joven tenía paranoia con Michael Jackson, que ni es mi estilo ni nada. Y ahora mi referente es Alejandro Sanz. Él lo es todo para mí, todo. Él y ‘mi’ Miguel (Poveda). Luego me gusta mucho Manuel Carrasco. Yo soy de esa escuela, hago flamenco pero más moderno y actual, más tipo pop. Y Maluma. El reguetón me gusta para pasármelo bien. Hablando de influencias musicales, tu padre, Chiquetete, ha sido uno de los artistas más importantes en lo suyo. Por no hablar de tu tía Isabel Pantoja... ¿No te han aportado nada? Hombre, claro. Resultaría raro que dijera que no me influyen, lo hacen desde pequeño. Las comparaciones con mi padre, que hay que reconocer que en su tiempo fue uno de los mejores, son odiosas para lo bueno y para lo malo. Como artista lo respeto. Unos dicen que me parezco, otros que no, unos que para bien, otros que para mal. El público es soberano. Si salgo mal en las comparaciones con mi padre, no me lo tomaré como un insulto. Y si salgo bien parado, será un elogio.



Sin relación con Chiquetete Hace años que no ves a tu padre. ¿Qué crees que pensará si escucha tu disco? No sé si lo ha oído. Pero su opinión ahora no me influiría nada. Hace bastante tiempo que me acostumbré a esta forma de vivir. Si lo que pasó hubiera sucedido ahora, yo lo tendría más difícil, pero hace tanto tiempo que ya no me afecta. Estoy súper acostumbrado y resignado. No me hace daño. He oído decir tonterías, pero nada de mi disco. Si él quiere hacer un intento por acercarse, ¿tú estarás receptivo? (Se piensa la respuesta y cambia su tono jovial) Si él tuviera la intención... No sé...



Los Pantoja ¿Y a tu tía Isabel Pantoja, la ves con frecuencia? Hablé con ella hace tiempo. Es la número uno del folclore. Mi tía me animó a cantar. Siempre me ha aconsejado bien, me dice lo que se le dice a la gente que se quiere: humildad, constancia y trabajo es lo que me ha transmitido. ¿Si te llamara para cantar con ella...? Diría, ¿por qué no? Seguro que a mi discográfica y a todo el mundo le encantaría. Y a mí. Pero a día de hoy a quien estoy agradecido es a los artistas que salen en mi disco y ni siquiera se lo han pensado. ¿Y te ves actuando con tu primo, Kiko Rivera? Con Kiko es con quien mejor me llevo. Nos entendemos genial, la verdad. Y aunque nos llevamos 11 años, siempre ha sido así. Él tiene su trabajo de Dj y lo mismo por estilos no pega, pero la afinidad es total.



Vivir de la música ¿Y saliendo en un programa como ‘Sálvame’? Estoy muy agradecido al apoyo que siempre me han dado en ese programa, no todo el mundo lo tiene de fácil como lo he tenido yo con ellos. ¿De qué te arrepientes en tu corto pasado? Del pasado nunca hay que arrepentirse. Las cosas pasan porque la vida lo ha querido así. Para lo bueno y lo malo. ¿Qué pides al futuro? Salud para los míos. Y espero vivir de la música. Yo creo en el destino.



El hijo y hermano ideal Manuel elogia a su madre, de la que dice que, a sus 41 años –y enamorada de nuevo, aunque él no habla de ello–, “está cada día mejor, más actual y moderna. Disfruta de la moda, de su tienda, de sus hijos... Uno con el tiempo se va poniendo peor. Con mi madre pasa lo contrario”. En su muñeca luce su primer tatuaje: la palabra Raquel. Dice que, tras superar el vértigo de que haya optado por la música, ella le da los mejores consejos profesionales. También lleva tatuados lo de sus hermanos, Alma –una copia de Raquel que va a empezar Derecho y de la que dice: “Ayudaré en todo para que consiga su meta”– y Samuel.



