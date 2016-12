Mar Regueras: "Unos la tienen como una botella de Coca Cola y otros como un Sugus"

Junto a Javier Espinosa, Mar Regueras ha escrito 'El amor y su puta madre', un libro que reúne sus experiencias en el terreno sentimental y del sexo . La actriz dedica su particular salto al mundo de la literatura a su hija Violeta, fruto de su relación con Toni Cantó .

Consejos de y para amigas

¿El amor se ha portado muy mal contigo?

A veces mal y a veces, peor. También ha habido alguno que se ha portado muy bien, pero ha acabado desapareciendo.

¿Y ha habido más malos que buenos?

Hay más malos y de los que, de repente, no interesan. Cuando maduramos nos vamos haciendo más exigentes y no aguantamos tanto porque sabemos lo que queremos. El otro día una amiga me dijo que llevaba siete años con su primer amor, le dije que se quedara con él porque luego empieza todo a desmoronarse.