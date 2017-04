Marco Ferri ¡rompe con Aylén Milla!

Fue el programa 'Sálvame' el que se puso en contacto con el blogger y consiguió al confesión: "Nos hemos dejado de una manera que no es la más feliz del mundo. Hace varios meses que no estamos bien, lamentablemente" , reveló ante la atenta mirada de Alyson Eckmann , que se encontraba este pasado 25 de abril en una entrevista en el programa.

Para Aylén, la única culpable de que su novio ya no la mire como antes (o eso piensa ella) es Alyson, que tenía una relación bastante sospechosa en la Casa con Marco , a pesar de que la americana dejó muy claro que le quería mucho, pero como amigo, y una vez llegó la argentina a la Casa, Aly se alejó de él para no meterse por medio y 'dejarse de historias'.

''No es asunto mío''

Aún así, a Alyson parece que le ha importado bien poco que Marco haya roto con su novia: "¿Lo han dejado? Ok, no es asunto mío, lo que ha pasado, los vídeos que he visto es una situación que no es asunto mío, me da igual", dijo airada.