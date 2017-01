María Jesús Ruiz: "Tengo miedo de que nos pase algo a mi hija y a mí"

Él está siendo su máximo apoyo para sobrellevar la pesadilla de su ex, José María Gil Silgado. De momento, la modelo ha logrado una orden de protección que limita su cercanía a ella a 200 metros. “Julio me ha quitado el miedo. No estaría aquí si él no estuviera”, nos confiesa.

María Jesús, harta de su ex

¿Cómo te ha apoyado él en todo lo que estás viviendo con tu ex, José María Gil Silgado?

Lo hemos pasado muy mal y para él es muy difícil estar conmigo. Él no tiene por qué aguantar tanto como está aguantando a nivel televisión y emocional. Nosotros hemos tenido una presión y un nivel de acoso hasta el punto de denunciar. Hemos vivido cosas que parecen de película de terror. Y la relación se resiente mucho cuando bombardean desde el exterior. Son problemas que hacen que nuestro presente se tambalee.

Pero él te ha ayudado a tirar para adelante.

Él me ha quitado el miedo. Él me dice que yo no me tengo que esconder; que no he hecho nada malo; que sólo he actuado en consecuencia de determinadas decisiones. Y además me dice que yo tengo la verdad, que es la verdad. Yo no cuento mi versión, es que no hay otra versión. Cuando no hay nada que esconder, no hay nada que temer.

Tú has contado que tienes miedo. ¿Te da miedo por tu hija?

Tengo miedo de que nos pase algo a las dos. Yo no he pedido nada, he puesto en conocimiento de la justicia lo que me está pasando. Y ha sido el juez el que ha puesto una orden de alejamiento.

¿Cómo convives a diario con el miedo?

Burofax, mails… Es horrible porque todos los días hay algo. Ahora estoy un poco más tranquila porque eso ha cesado, pero tengo continuas llamadas de periodistas preguntándome cosas que él les cuenta.