María Jesús Ruiz rompe su silencio

''Cuando conozco a Gil Salgado no me parece atractivo'' La modelo andaluza María Jesús Ruiz ha vuelto a la televisión pisando fuerte. Cansada de que la gente opine de su vida, la Miss España 2004 ha alzado la voz para contar su propia historia: "Conozco a Gil Salgado en el año 2005 aunque no somos pareja hasta 2010, nunca me pareció una persona atractiva pero me caía muy bien, así que poco a poco me conquistó".

''He estado con un hombre mayor y feo, pero no por dinero'' "He sufrido mucho con el tema de la prostitución. El 90% de los motivos por los que estoy aquí es por eso. Es un tema muy doloroso. Mi ex dice que pagó por conocerme para hacerme daño. Es absolutamente mentira. He podido estar con un hombre más mayor, más feo, más horrible... pero nunca he estado con él por dinero. Yo he estado muy a gusto con él, hasta que me he ido enterando de cosas. No permito que se me relacione con este tema", ha empezado contando María Jesús.

''Nos echaron de un piso por no pagar'' María Jesús ha seguido relatando cómo Gil Salgado se veía con otras mujeres mientras estaba con ella o los apuros económicos que han pasado: "Nos echaron de un piso de 500€ al mes porque no se pagaba, no me avergüenzo de decirlo".

''He estado 5 años con él, dos de cárcel en cárcel'' "He estado con Gil Salgado cinco años, dos de ellos de cárcel en cárcel. Con una niña pequeña... A mí me desnudaban cada vez que iba a visitarle. Ha sido muy duro para escuchar ahora a este ingrato...", ha seguido relatando emocionada María Jesús.