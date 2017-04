María Jiménez reaparece en un homenaje por su música

Chiquetete, su gran amigo

En este homenaje no faltó uno de sus grandes amigos, Chiquetete. El cantante, que acudía solo al acto, llegó para darle a la artista "todo mi apoyo y mi cariño".

Apoyo que no le ha dado a su hijo, Manuel Cortés, que ha comenzado a hacer sus pinitos en el mundo de la música. "No apoyo a mi hijo porque él no quiere, no me hable y no me mira", confesaba Chiquetete.