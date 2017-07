María José Campanario y Belén Esteban tienen más en común de lo que imaginas

Por su parte, María Patiño aún no ha hecho ninguna declaración al respecto. Antes de interponer la demanda, María José Campanario avisó a la periodista y pidió una rectificación para que la cosa no acabase en juicio. Al no hacerla, porque según Patiño tiene "que se consecuente con lo que digo en la tele", la mujer de Jesulín de Ubrique actuó a través de la justicia, que ahora le ha dado la razón.

Cansada de que la insulten

"No solo estoy muy feliz con la sentencia. sino que se demuestra en ella que hay mucho periodista que habla de unas fuentes muy, muy, muy, muy creíbles y en este caso se demuestra que más que fuentes son charcos, como lo recoge la sentencia, no con esas palabras, pero ya me he cansado de que mucha gente mande mensajes, que me insulte y que me agreda", dijo María José Campanario en 'Espejo público'.

Durante todo este tiempo, su suegra, Carmen Bazán, le ha dado la razón, afirmando que tuvo una discusión con su hijo, pero que María José nunca intervino.