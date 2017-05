María José Campanario, de nuevo en el hospital

'Me siento fatal'

Belén Esteban, en centro de la polémica, ha entrado en directo en 'Sálvame' para hablar de la enfermedad María José.

"Me siento falta si alguien ha entendido que me alegro de la enfermedad de María José Campanario. ¿Tengo yo la culpa de que María José Campanario esté ingresada en un hospital? No le deseo el mal a nadie", ha dicho la de Paracuellos, que afirmaba que "ni por detrás he dicho nada malo de esta señora sobre su enfermedad".