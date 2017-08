Después de contar hace tan sólo unos días que María José Campanario ya no estaba ingresada en la clínica malagueña de salud mental 'El Seranil', este miércoles 16 de agosto contó algo que podría explicar muchas cosas, sobre todo del comportamiento de María José en los últimos tiempos...

Al parecer, y siempre según el colaborador, Campanario podría estar obesionada con Belén Esteban , y no precisamenteen el buen sentido: según su versión, tendría en su casa cajas, y cajas y más cajas de zapatos llenas, y no de calzado, sino... ¡de material de Belén Esteban !

Según la fuente de Kiko, que tendría una buena relación con el matrimonio, María José no sólo tendría todo perfectamente guardado, conservado y clasificado, sino que de vez en cuando gustaría de desplegar esos supuestos recortes en su habitación para controlar que no le falte nada . ¡Muy fuerte!

Esto explicaría muchas cosas del comportamiento de Campanario en los últimos tiempos, sobre todo su cambio de look de moreno a rubio, prácticamente el mismo tono que el de la 'princesa del pueblo'.

Belén, patidifusa

Kiko, durante la emisión de 'Sálvame', se puso en contacto con Belén Esteban para darle la noticia, ya que no se encuentra en el plató por estar de vacaciones, ante la cual, la colaboradora se quedó patidifusa: "No sé qué decirte. Ahora mismo sí estoy preocupada, no es algo de agrado", se limitaba ella a apuntar.