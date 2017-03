María Patiño saca las garras contra Risto por Jorge Javier Vázquez

La sangre no ha llegado al río... pero casi, y es que Risto Mejide y Jorge Javier Vázquez tuvieron un intenso pique durante la última emisión de 'Got Talent'.

Duelo ¡a sangre fría!

Al publicista no vio con buenos ojos que su compañero de jurado no valorara la dificultad del número con katanas del aspirante y, así se lo soltó: "Estás acostumbrado a programas donde todo es mentira y cuando algo es verdad no te lo crees", y claro, ante eso, la respuesta de Jorge no tardó en llegar...