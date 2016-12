María Patiño termina de hundir la reputación de Toño Sanchís

Patiño ha perdido la paciencia María Patiño no está para jueguecitos. La colaboradora de 'Sálvame' terminó estallando durante la emisión del programa del pasado 22 de diciembre contra el exrepresentante de su amiga Belén Esteban, y es que tras la segunda entrevista que Toño concedió al Programa de Ana Rosa, Patiño ha perdido la paciencia: según comentó, tiene todos los datos para minar su imagen de una vez por todas.



Otro escándalo de Toño sale a la luz La guerra que enfrenta a Belén y a Toño Sanchís desde hace más de un año no ha hecho más que recrudecerse desde que el representante decidiera romper su silencio en el programa de las mañanas de Telecinco, y tras la respuesta de Belén (que le calificó de "patético"), María ha dado nuevos datos que han vuelto a poner en entredicho la reputación y la ética laboral de Toño: la colaboradora contó que, cuando Belén se operó la nariz, Toño trató de "manchar" la imagen del programa diciendo que éste había querido meter una cámara en el quirófano cuando, según Patiño, fue él el que pidió grabar la intervención, pero fue el médico el que le puso el freno.



Así trabajaba Toño Unas declaraciones de no dejarían lugar a dudas, en caso de ser ciertas, del verdadero 'modus operandi' del representante en su trabajo. Sin embargo, esta no ha sido la única vez que María ha cargado contra Toño Sanchís: ya en la cena de Navidad e 'Sálvame' organizada por Kiko Hernández en el bingo 'Las Vegas', la colaboradora cargó contra él: "Yo conozco la verdad. Conozco el argumento de la defensa de Toño, conozco la documentación de Belén... tengo demasiada información, pero no soy juez".



''Me sorprende que se crea a Toño sin pedirle ni un sólo papel'' "Belén tiene la necesidad de que el público la crea, y esto ella lo vive regular, o a veces hasta mal. No ejerzo en este sentido de amiga de Belén Esteban, sino como periodista, pero me sorprende muchísimo que se crea a Toño Sanchís sin pedirle ni un sólo papel, y me sorprende por parte de periodistas, y lo voy a decir hasta que muera", sentenció. Además, Patiño quiso añadir: "Yo he vivido tres casos mediáticos, entre ellos el caso Malaya y el de Campanario, y dijeron 'cuando hable delante de la Justicia, argumentaré', y no argumentaron nunca nada".



María tiene toda la verdad "La que es imagen pública tiene la necesidad de defenderse públicamente, y Toño ha decidido hablar ahora porque no tiene otra salida, porque es personaje a raíz de un escándalo económico. Yo me mojo porque lo tengo súperclaro: la Justicia dará la razón a Belén, y no es por amistad, porque hay cosas de Belén que yo no comparto, pero os garantizo que tengo clarísimo lo que va a ocurrir", zanjó delante de los periodistas.



¿Cuándo habrá boda? Además, quiso atajar los rumores de boda de Belén para el próximo año, durante el cual continuará el caso judicial que ella y Toño se traen entre manos: "Para el año que viene no, porque una boda no se prepara de un año para otro", dijo María en la misma línea que la princesa del pueblo, que aseguró que se casará cuando el caso tenga una sentencia firme. "Os garantizo que no será el año que viene, entre otras cosas porque lo sabría ya".



Toño, de la mano con Ana Rosa Quintana Mientras tanto, parece que a Toño la boda de Belén le trae sin cuidado, ya que él está enfocando su defensa pública a través del programa de Ana Rosa, donde tendremos que acostumbrarnos a verle porque ¡le han fichado! El representante será ahora un habitual de las mañanas televisivas, aunque su puesto en el programa estaría aún por determinar.



