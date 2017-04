María Patiño larga sobre el juicio contra María José Campanario

''Ha sido un interrogatorio justo''

“Para mí esto es una consecuencia de mi trabajo, yo no voy a variar mi manera de enfocar mi información pase lo que pase… tengo que ser consecuente con lo que digo en la tele”, dijo, asegurando que no está por la labor de involucrar a nadie y que es algo que tiene que afrontar sola.

Tras apuntar que ella no ha filtrado este tema a la prensa y que se lamenta de la actitud de algunos de sus compañeros, la periodista señaló: “Han sido cerca de cuatro horas. Me he sentido bien tratada por todas las partes, ha sido un interrogatorio justo”.