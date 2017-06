QMD!13/06/2017

Este 13 de junio podría ser un día normal y corriente para María Patiño, e incluso un día de alegría. Sin embargo, este año esa alegría de años anteriores se ha transformado en una pena inmensa, ya que el 13 de junio es San Antonio, el día del santo de su padre, que falleció este mismo año a los 70 años de edad a causa de un cáncer, y al que tuvo que enterrar el pasado 8 de enero.

Desde luego, no deja de ser un duro día para ella a pesar de tener a su padre siempre muy presente, y tras unas bonitas palabras que ha secundado, agradecido y valorado Carlota Corredera, el programa ha continuado con normalidad con las últimas noticias de Ángel Garó y la tensa entrevista que David Bustamante ofreció en el programa de Risto Mejide, 'All you need is love... o no', temas en los que María se ha mostrado tan participativa y enérgica como siempre.

A pesar de todo, María también aprovechó para felicitar este día a su hermano, que también se llama Antonio, una jornada que seguro es tan agridulce para él como para ella.