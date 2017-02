En ese momento, la periodista no pudo tomarse unos días de descanso por estar al frente del Deluxe como sustituta de Jorge Javier Vázquez . Pero al final logró encontrar un tiempo para escaparse a su particular paraíso.

“Sólo te podías ir el día de Los Reyes. ¿Qué os puedo decir?, hay que luchar y estar. Seguir y vivir. Gracias, familia”, escribió en su Twitter. María ha recibido todo el cariño de la profesión, en especial de sus compañeros de Sálvame , que no dudaron en trasladarse a Sevilla para acompañarla en este trance.

Caminó por la playa, se sentó a meditar y hasta se atrevió a meterse en el agua. Los que la conocen no dudan en que pronto volverá a ser la de siempre .

Cargando pilas

“Ir al gimnasio es un momento para mí, me aíslo y no quiero perder ni un segundo con nada ni con nadie. El deporte me resulta vital para estar bien y tranquila mentalmente”, explica.

Seguro que en esta etapa de su vida, hacer ejercicio le está ayudando a cargar pilas.