María Patiño regresa al 'Deluxe' tras la muerte de su padre

María Patiño habla de la muerte de su padre en 'Sálvame Deluxe' María Patiño no está atravesando su mejor momento. La presentadora tuvo que hacer frente a la repentina muerte de su padre en la víspera del Día de Reyes, algo que no ha impedido que, tan solo una semana después del deceso, haya querido ponerse al frente del ‘Deluxe’, no sin antes agradecer el apoyo recibido tanto por sus compañeros como por los espectadores. "Me dieron la posibilidad de no estar esta noche aquí pero yo quiero trabajar y a la rutina. Aquí me siento protegida, ésta es mi manera de vivir. Tengo malos momentos pero ahora me encuentro bien”, afirmó visiblemente emocionada.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Agradecida por todo el cariño recibido “Fue más complicado grabar el último, sabiendo lo que iba a pasar. Tengo la obligación de seguir aquí, además, quería sentarme aquí para dar las gracias: nunca tendré suficientes palabras para agradecer tanto cariño”, apuntó nada más empezar el programa. “Mi padre era rígido en algunas cosas pero me dio mucha libertad y jamás me juzgó por nada. Él nunca quiso estar presente en los medios y cuando se publicó que tenía cáncer sentí que le había traicionado, no se enfadó conmigo pero nunca olvidaré su mirada aquel día. Gracias a los directores de todas las publicaciones de este país, no voy a hablar de lo que ha pasado en estos meses porque nunca lo he hecho, pero no me habéis fallado nunca. Estoy orgullosa de formar parte de la prensa del corazón".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Muchísimas gracias amigas'' Además, Patiño acabó emocionando a sus compañeras, Gema López y Mila Ximénez, con sus bonitas palabras de agradecimiento. Aunque señaló que entiende que debido a las fechas muchas personas no pudieron estar a su lado en un momento tan difícil, agradeció que muchos de sus compañeros estuvieran ahí. “El sentir un abrazo como el que sentí de Mila, de Gema o de Belén, de la gente que pudo, para mí fue una inyección importante. En esos momentos en los que parece que no estás, me acuerdo perfectamente de todo. Muchísimas gracias amigas”, les dijo a sus compañeras, acordándose también de los mensajes de condolencias que le enviaron Kiko Hernández y Kiko Matamoros.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Ximénez y López, muy orgullosas de Patiño Emocionada y con lágrimas en los ojos, Mila Ximénez ha querido agradecer la actitud de la presentadora. “Lo único que quiero es darte las gracias públicamente por compartir con nosotros, minuto a minuto, tu dolor y hacernos entender. Me acuerdo que un día nos citaste a todas y nos dijiste “no quiero que me preguntéis nada porque es volver a narrar el dolor que estoy pasando”. Te lo respetamos. Yo te tengo que dar las gracias por hacernos cómplices de todo este trayecto por el que has pasado”, señaló. Por su parte, Gema López también quiso aportar su granito de arena: “Te lo he dicho en privado pero te lo quiero decir en público. Estoy muy orgullosa de ti. Eres mucho más fuerte de lo que tú te imaginas, me has dado una lección sobre muchas cosas durante todo este tiempo y creo que tienes que estar muy feliz porque has sabido cumplir sus deseos”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia