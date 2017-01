María Patiño y Terelu, a la gresca: "Viene a decir que soy una trepa"

"Yo tengo mucho amor propio y en el deporte he sido una gran compañera" , explicó la presentadora 'suplente' de 'Sálvame Deluxe'. Según ella, sólo intentó echarle una mano a Terelu, pero ahora "viene a decir delante de toda España que soy una 'trepa" , dijo claramente mosqueada María.

Terelu, sorprendida ante el enfado de su compañera, contó: "A mí me ofertan hacer esto con otra persona y soy yo la que llamo a Raúl, y le pido a María que haga esta prueba conmigo".

''No sé si perdonarla''

"No la he perdonado, no sé si perdonarla", aclaraba María antes de que Terelu se hiciera ilusiones, y es que estaba bastante alterada y enfadada por las palabras de su amiga y compañera.