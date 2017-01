María Teresa Campos desvela la verdad sobre su salida de Telecinco

Sin embargo, Risto concedió que Telecinco era como una familia, en la que podía haber peleas y discusiones, "pero no es rencorosa, y tú lo sabes ", le decía a María Teresa.

María Teresa Campos guardaba un secreto bajo llave, pero tuvo que llegar Risto Mejide para destaparlo . El presentador de 'Chester in love' llegó a 'Qué tiempo tan feliz' para promocionar el programa que estaba a punto de arrancar en una cadena con la que ha mantenido más de un tira y afloja.

''Yo nunca quise irme''

"Es cierto, lo has vivido tú, yo y mucha gente", concedía la presentadora, que añadía: "Y te voy a contar más. Esto no lo sabe nadie", apuntaba misteriosa. "Yo nunca quise irme, pero me fui por una serie de tonterías que pasaron al final".