María Teresa Campos: "Me lo voy a tomar con calma"

Con un tono alegre y optimista, María Teresa ha afirmado que las secuelas no son permanentes , ya que "se recupera" y siempre existen alternativas médicas. Esto último, una feliz noticia que ha alegrado a Ana Rosa Quintana.

Después de salir del hospital, donde llevaba ingresada desde el 16 de mayo a causa de una isquemia cerebral, María Teresa Campos ha decidido tranquilizar a sus seguidores a través de 'El programa de Ana Rosa', donde ha llamado para hablar de cómo se siente y de cómo se enfrentará a su rehabilitación: "Me lo voy a tomar con más calma".

La razón por la que decidió salir a saludar

Una de las cosas que María Teresa ha querido destacar es lo importante que ha sido para ella sentirse querida. "Uno hace y a veces recoge lo que hace y otras no. Ver el cariño de todos… No me podía ir sin saludar", explicó emocionada.