María Teresa Campos, muy presente en Supervivientes

María Teresa, en boca de todos "Que hablen de los que están allí, no de María Teresa Campos”, dijo hace unos días bastante enfadada la periodista en el plató de Jorge Javier Vázquez. Y es que, aunque ella no ha volado a Honduras, la mencionan en muchas ocasiones, sobre todo Gloria Camila Ortega.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Le hace Edmundo el vacío a Gloria Camila? La hija de Rocío Jurado ha hablado claramente de María Teresa al sentirse ignorada por su novio, Edmundo Arrocet. “¡Cómo va a hablar conmigo si su mujer me odia!”, soltó la hija de Ortega Cano en la isla junto a sus compañeros.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

No se habla con las Campos No contenta con eso, continuó: “No sé lo que le pasa, pero nunca le ha caído bien ni mi padre ni ninguno de nosotros. ¡Si hasta le hizo un corte de mangas a mi padre!”, se explayó.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Edmundo: ''No sabía quié eres tú, niñita'' Edmundo no daba crédito y se limitó a defenderse diciendo: “Si es lo que piensa, me parece bien que lo diga, pero no es cierto. Para mí es como de otro planeta lo que estás diciendo. No tenía ni idea de quién eres tú, niñita. Y si piensas así es tu problema. Yo no tengo nada que ver con eso…”.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Haré como que le creo'' A Gloria no le convencieron las explicaciones de Edmundo: “Haré como que me lo creo. No voy a discutir con él", trató de dar por zanjado el asunto.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

¿Le han comido el tarro a Bigote? Con la que tuvo unas palabras públicas fue con la Campos, y así lo explicó ella: “No me caen bien ni María Teresa ni Terelu. Y él viene un poco mentalizado con eso. Quizá le han dicho a Bigote 'cuidado con esta niña'".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

''Rocío nunca nos vio como hermanos'' ¿De dónde parte el conflicto entre ellas? “Mi hermana Rocío dice que es su madre adoptiva y Terelu, su hermana”, explicó la joven. Y ¿qué le pasa con su hermana? “No sé qué le puede pasar por la cabeza o si su entorno no le beneficia. Creo que siempre hizo un papel con José Fernando y conmigo. Nunca nos vio como hermanos. Pienso que cuando murió mi madre se cansó de ser nuestra hermana y no quiso aguantarnos". Incluso añadió que su hermana le impedía ver a sus sobrinos: “Cuando yo intentaba hablar con mis sobrinos me decía que estaban dormidos".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Edmundo se queja... y pagan todos justos por pecadores Gloria no fue la única que se cabreó con Bigote: Jorge Javier también se pilló un buen cabreo cuando le escuchó decir que la experiencia le estaba resultando muy sencilla. Tanto es así que el concurso le penalizó: “A partir de ahora tus compañeros comerán lo que tú les proporciones". Pues si ya caía mal...



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Si Rocío levantara la cabeza... Rocío Carrasco también está muy presente en el concurso. Gloria Camila no ha tenido problema en hablar de ella: “Como era hija única, a lo mejor le jodió que llegásemos nosotros. Cuando mi madre vivía, todo el mundo se llevaba bien. Cuando murió todos sacaron su otra cara. Mi hermana dejó de hablarnos de un día para otro”. Además, la joven añadió: “Si mi madre nos viera, seguramente nos diría que qué tontos somos, pero yo no he decidido esta situación. Tenía 13 años".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Jorge a Edmundo: ''Si te quieres ir, tienes la puerta abierta'' Al presentador le sentó fatal que el novio de María Teresa Campos dijera en la gala que el concurso le estaba pareciendo muy sencillo. “Yo pensé que era duro pero de duro no tiene nada. Falta pasar fatiga”, soltó. Jorge entonces le dijo: “Dice la organización que si te quieres ir, tienes la puerta abierta", pero Edmundo reculó... a su manera: "¿Me he quejado de algo? Sólo dije que me parece demasiado fácil", unas palabras con las que Leticia Sabater estalló: "Ahora por tu culpa lo van a poner más difícil, y no nos equivoquemos: esto es muy duro, estamos muertos de hambre, pero tu concurso parece que ha sido venir a veranear al Caribe".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia