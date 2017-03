María Teresa Campos reaparece con Edmundo... pero guarda silencio sobre la polémica

La presentadora acudió al estreno de la obra 'Un chico de revista' para mostrarle su apoyo a su amiga Rosa Valenty, aunque decidió no intercambiar ni una sola palabra con la prensa... ni siquiera sobre la polémica que rodea a su preograma '¡Qué tiempo tan feliz!'.

María teresa Campos no tiene el horno para bollos , o al menos es lo que se pudo entrever en su última aparición en un evento junto a su pareja, el humorista chileno Edmundo Arrocet .

Es más: se habló también de unas supuestas deudas económicas por parte de madre e hija , algo que Terelu Campos ya desmintió y de lo que María Teresa no ha querido hablar.

La entrevista de Mercedes Milá dio para mucho debate, pero a ella el debate era lo que no le interesaba, ya que era de las pocas que defendía las palabras de Milá contra el nutricionista con el que tuvo un desencuentro: " Lo primero que te digo es que leas el libro y adelgaces porque estás gordo ", le dijo la expresentadora de GH, que, si bien defendió María Teresa, ahí tuvo que recular: "a veces se pasa tres pueblos".

Ese mismo día por la tarde, sin embargo, María Teresa no guardaba silencio durante su sección en 'Sálvame'. De hecho, era ella la que quería mandar callar ¡al resto de los colaboradores!

"Yo no vengo aquí a eso. Se hace el espacio y si se quiere, cuando yo me vaya, dices lo que te da la gana ", contestó María Teresa, un comentario algo déspota con el que Mila se ofendió ya cabó marchándose: "¡Viva la democracia!", dijo en tono sarcástico.

Mila Ximénez, sin embargo, no estaba de acuerdo, y mucho más cr´tiica, lo que hizo que acabara estallando: "Eso es que se ha quedado sin recursos lingüísticos, cosa que no parece, o que es muy maleducada o que realmente tiene una fobia contra los gordos" , dijo contra Mercedes.

Mucho más relajada fue la presentación de 'un chico de revista, al que muchos famosos no quisieron faltar. Entre ellos, Rappel : el adivino, fiel a su estilo, llegó con la intención de pasárselo bien con la obra de teatro musical.

No se perdieron el sarao...

La cantante y actriz malagueña Roko, y ex concursante de 'Tu cara me suena', lució nuevo look con el pelo largo, y es que muchos la recordarán con su melenita 'bob'.